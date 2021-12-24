Новосибирский певец Жамсо Бамбагаев покорил Николая Баскова на конкурсе романса

Жамсо Бамбагаев и Николай Басков на конкурсе. Фото: личный архив.

Новосибирский певец Жамсо Бамбагаев выиграл международный конкурс «Романсиада» с песней Анатолия Андреева «Когда растает снег в горах». Артист НОВАТа рассказал КП Новосибирск» о победе.

— Я никогда не участвовал в конкурсах камерно-вокальной музыки и не думал, что попаду в финал. Мне очень повезло с моими преподавателями, в музыкальный колледж Улан-Удэ я поступал к Баиру Базарову, затем Михаил Пирогов продолжил со мной работу над дыханием и над фразировкой. Успешно сдав экзамены, я попал в класс народного артиста Республики Бурятия Шагдара Зондуева. Его и концертмейстера Светлану Еврмакову я благодарю за победу, — признался Жамсо Бамбагаев.

Выступление Жамсо покорило жюри конкурса , особенно Галину Преображенскую и Николая Баскова. Знаменитый певец поздравил студента с победой и выложил совместное фото в instagram. Победа в международном конкурсе «Романсиада» дает студентам опыт и считается престижной, так как мероприятие поддерживается UNESCO.

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