До площади Маркса в Новосибирске запустили новый автобус №160

До запуска нового маршрута, до ближайшей автобусной остановки было расстояние в километр

В Новосибирске по просьбам жителей микрорайона «Березки-Элитный» и ЖК «Фламинго» в пятницу, 24 декабря, запускают новый автобусный маршрут. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

— Прежде чем запустить маршрут, в нормативное состояние привели местную дорогу и оборудовали конечную станцию, а затем разработали маршрут и расписание с учетом пожеланий будущих пассажиров, — рассказал Невежин.

Ранее жителям микрорайона «Березки-Элитный» и жилого квартала «Фламинго» приходилось километр добираться до ближайшей остановки. А сейчас сибиряки смогут добраться до площади Маркса без пересадки.

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