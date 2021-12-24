378 человек за сутки выздоровели от коронавируса в Новосибирской области

Число заболевших и выздоровевших сибиряков практически сравнялось. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 декабря оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу. Новосибирцы стали быстрее выздороваливать: за прошедшие сутки из больниц выписали 378 человек, в то время заразились ковидом 381.

— Всего полностью выздоровели 62 410 пациентов за весь период пандемии, а коронавирус зарегистрирован у 92 063 человек, в том числе у 10 409 детей, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

За день умерли 14 пациентов: мужчины в возрасте 84, 68, 57, 62, 71, 71, 72, 49 лет и женщины в возрасте 88, 56 лет, две женщины в возрасте 72 лет и две женщины в возрасте 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 140 человек.

В отделениях реанимации оказались 307 пациентов, среди них 50 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 221 человек, в том числе 45 детей.

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