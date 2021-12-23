Гимназию №3 в Академгородке планируют открыть к новому учебному году

На строительство гимназии потратили более 1 миллиарда рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском районе Новосибирска строительство гимназии №3 находится на завершающей стадии. Полностью сдать здание планируют в феврале 2022 года. Об этом сообщили в мэрии города.

— Общестроительные работы завершены. В школу уже начали завозить оборудование. Устанавливаются современные доски, удобные парты, мебель, учебники, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Новая школа решит проблему нехватки мест в этом районе, учебный процесс будет организован в одну смену.

Школа рассчитана на 1100 мест и состоит из трех блоков: в блоках А и В разместятся учебные классы, в блоке Б — вестибюль, гардеробы, столовая, актовый зал, спортивные залы, библиотека, медицинский блок, музей и другие помещения.

Строительство гимназии №3 финансировали сразу из трех бюджетов: федерального, областного и городского. Стоимость проекта более 1 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.