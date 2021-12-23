Новосибирский метрополитен отказал в перевозке более 6,5 тысячам пассажиров без масок

Сейчас метрополитен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский метрополитен в 2021 году отказал в перевозке более 6,5 тысячам пассажиров из-за отсутствия масок. Об это сообщил начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло.

— В течение этого года в метрополитен не пропустили более 6,5 тысячи человек, — рассказал Чмыхайло.

Также Чмыхайло отметил, что из-за пандемии снизился поток пассажиров. В 2020 году в метро стало ездить на 30% меньше людей, чем в доковидным 2019 год. В 2021 году ситуация стабилизировалась, и сейчас метрополитеном пользуются 80% человек от потока пассажиров в 2019 года, а это почти 68,5 миллионов человек.

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