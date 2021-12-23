В Кировском районе Новосибирска уже 4 месяца не работает травмпункт

Травмпункт обещают открыть в феврале 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Новосибирска уже на протяжении четырех месяцев не работает травмпункт в поликлинике № 22. И пациентам приходится обращаться в поликлинику №16 в соседнем Ленинском районе. В областном минздраве объяснили, почему так происходит.

— Травмпункт закрыт из-за замены рентгенологического оборудования. Работы должны будут завершить в феврале 2022 года, — рассказали КП-Новосибирск в областном минздраве.

Также в минздраве уточнили, что на поликлинику №16 не взвалили дополнительную нагрузку из пациентов другого района. Первичный прием там ведет врач из поликлиники №22, для этого в здании больницы специально организовали дополнительный кабинет. И как только рентгенологическое оборудование поменяют, врач вернется в свою поликлинику.

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