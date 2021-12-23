В Новосибирске запустили четыре маршрута до Северного кладбища. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с пятницы, 24 декабря, изменятся маршруты следования нескольких автобусов и одной маршрутки. Речь идет об автобусах № 27, 46, 73 и маршрутном такси № 73. Теперь этот общественный транспорт будет следовать до конечной остановки «Северное кладбище». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

В администрации уточнили, что раньше автобусы и маршрутка ездили до «Северного кладбища» только летом. С 24 декабря продление будет действовать всесезонно.

Из-за нововведения изменятся названия маршрутов автобусов и маршрутного такси.

Так, что касается автобуса № 27, то теперь его маршрут будет называться — «Площадь им. Калинина — Северное кладбище». Маршрут автобуса № 46 — «Ул. Флотская — Северное кладбище». А название маршрута маршрутки № 73 изменится на «Северное кладбище — ДК им. Кирова».

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска уточнили, что изменения ввели, чтобы улучшить транспортное обслуживание горожан.

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