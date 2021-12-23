Полиция проводит обыски в департаменте земельных отношений мэрии Новосибирска

В департаменте земельных отношений проходят обыски Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем в четверг, 23 декабря, полиция и следователи провели обыск в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Проводимые оперативные мероприятия предположительно связаны с проверкой реализации соответствующих предписаний прокуратуры, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Дело в том, что неделю назад в мэрию Новосибирска поступил протокол совещания, подписанный прокурором города, в котором мэрии дали задание до 24 декабря заключить с юридическими лицами компании «Дискус» мировые соглашения с целью отзыва исполнительных листов.

На сессии горсовета 3 декабря депутаты заявили, что долги «Дискуса» за аренду земли перед городом составляют четыре миллиарда, два из которых взыскать уже невозможно, а оставшиеся средства мэрия планирует взыскивать на протяжении трех лет.

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