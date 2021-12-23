Новосибирцу, до смерти избившему брата, вынесли приговор.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, убившему своего брата. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
— Следствие и суд установили, что 2 июля 2021 года злоумышленник распивал спиртное с братом в частном доме Дзержинского района города. Родственники поссорились. В ходе конфликта агрессор набросился на брата и нанес ему не менее 4 ударов в область головы, а также не менее 13 ударов по телу. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина умер, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
Братоубийцу полицейские задержали и доставили к следователю. Вину в содеянном он не признал. Во время следствия новосибирец находился в СИЗО.
Суд, рассмотрев дело сибиряка, признал его виновным в убийстве брата. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер