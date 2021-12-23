Новосибирцу, до смерти избившему брата, вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, убившему своего брата. В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

— Следствие и суд установили, что 2 июля 2021 года злоумышленник распивал спиртное с братом в частном доме Дзержинского района города. Родственники поссорились. В ходе конфликта агрессор набросился на брата и нанес ему не менее 4 ударов в область головы, а также не менее 13 ударов по телу. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина умер, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Братоубийцу полицейские задержали и доставили к следователю. Вину в содеянном он не признал. Во время следствия новосибирец находился в СИЗО.

Суд, рассмотрев дело сибиряка, признал его виновным в убийстве брата. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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