Жительница Новосибирска нашла изувеченный труп кота в мусорном баке. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жительница Новосибирска, гуляя с собаками, обнаружила жуткую находку — мертвого кота в мусорном баке. О случившемся сибирячка рассказала в соцсетях в среду, 23 декабря.

— Улица Римского-Корсакова, 2. Я пошла гулять с собаками. И моя Герда заострила внимание на урне во дворе, подбегает и лает. Я пошла посмотреть. Сразу было понятно, что там внутри кот и только хвост торчит. Я отошла, не стала сразу смотреть, подумала, мало ли собаки порвали, а дворник выкинул. Но потом задумалась, а почему здесь выкинул, а не в помойку. И как-то странно торчат оттуда палки веток, — написала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

По ее словам, над несчастным животным долго издевались. Из окоченевшего тельца торчали ветки.

Женщина предположила, что труп кота специально выбросили в людном месте, чтобы прохожие «оценили» действия живодера.

— Выкинули кота специально сюда, здесь мимо проходят много людей и рядом детская площадка. Что я испытала, увидев это, словами не передать, — добавила сибирячка.

В комментариях подписчики паблика ужаснулись увиденным. Новосибирцы уверены, полиция должна найти живодера и привлечь его к ответственности.

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