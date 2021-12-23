Девушку из Новосибирска признали лучшей моделью года

Сибирячка стала лучшей моделью года. Фото: Инстаграм st.einberg

Лучшей женщиной-моделью года по итогам премии Model of the Year Awards стала девушка из Новосибирска София Стейнберг под псевдонимом Steinberg. Она завоевала приз зрительских симпатий, сообщается на сайте Models.com.

София стала моделью в 12 лет, позже уехала работать в Азию, а оттуда ее позвали в Европу. Два года назад Стейнберг открыла показ мод известной марки Givenchy, а в 2020 году попала в тройку моделей с наибольшим количеством выходов на подиум — за год она выступала на показах 37 раз.

София появляется на фотографиях в основном в мрачных образах. В интервью изданию Vogue сибирячка поделилась, что была уверена, что ее никуда не возьмут и не таила напрасных надежд. Отсутствие волнения помогло Стейнберг стать одной из лучших моделей.

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