Шесть новосибирцев выталкивали скорую помощь, увязшую в снегу. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на проспекте Дзержинского, 18 в снегу увязла карета скорой помощи. Вытащить машину из ловушки попытались очевидцы.

— Скорая увязла днем 22 декабря. Сперва карету из снега пытались вытолкать три человека. Но им не удалось. Затем к вызволению авто подключились еще трое, но и то не помогло, — рассказал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам горожан, в этом месте плохо чистят дорогу, поэтому там часто застревают машины. Так, это уже не первая скорая помощи, увязшая в снегу на этом участке.

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