Новосибирские кинологи показали, как тренируют служебных собак

Кинолог Андрей Жерздев с немецкой овчаркой Барханом. Фото: «ЧС-ИНФО»

Новосибирские кинологи показали, как обучают и тренируют своих четвероногих подопечных для дальнейшей службы в полиции. Сейчас в Центре кинологической службы регионального МВД служат около семидесяти собак. И их щенки регулярно пополняют «собачий гарнизон».

— Обучать щенков начинают чуть ли не с рождения. Необходимые навыки прививаются — от простого к сложному. Так у собак вырабатываются поисковые реакции, сигнальные обозначения, — рассказали кинологи центра изданию «ЧС-ИНФО». — Кстати, слухи о том, что таких собак натаскивают, делая из них наркоманов, — досужие домыслы. Обучают четвероногих служителей закона с помощью заменителей запахов. Это касается и взрывчатки, и оружия, и запрещённых веществ.

Каждый кинолог зачастую работает не с одной собакой, а сразу с несколькими. Фото: «ЧС-ИНФО»

Каждый кинолог зачастую работает не с одной собакой, а сразу с несколькими, чтобы выполнять оперативные задания по разным профилям. Службу в Новосибирской области несут четвероногие разных пород: немецкая овчарка, бельгийская овчарка, восточно-европейская овчарка, лабрадоры и спаниели. При этом каждая из них выполняет свои задачи. К примеру, спаниелей не берут на длительные поиски по следу человека. Для этих целей куда более подходят высокие и сильные овчарки.

— Собаки служат, по приказу, восемь лет. А сверх приказа — сколько хватает сил да здоровья. Кинологи тоже прирастают к службе на всю жизнь. Часто уходят на пенсию, забирая с собой собаку. И нередко продолжают работать в охранных фирмах со своим верным другом, рассказывают кинологи из центра, — рассказывают специалисты.

Кинологи часто уходят на пенсию, забирая с собой собаку. Фото: «ЧС-ИНФО»

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