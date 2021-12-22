В Новосибирске два пенсионера пострадали на железной дороге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 22 декабря, на железной дороге в Новосибирске пострадали два пенсионера. Так, около 7 утра на станции Инская травму руки получила 74-летняя жительница Первомайского района. А примерно в 10 утра на остановочной платформе Речкуновка травму руки получил 78-летний сибиряк. Подробности о каждом инциденте рассказали в УТ МВД по СФО.

— Транспортные полицейские установили, что 74-летняя жительница Первомайского района переходила пути на красный свет. Пенсионерка думала, что прибывающий на станцию электропоезд остановится для посадки пассажиров, но состав следовал без остановки. Скорая помощь доставила женщину в больницу с травмой ноги. А 78-летний сибиряк приблизился к краю платформы во время прохождения железнодорожного состава, следовавшего в Новосибирск. Локомотивная бригада доставила пострадавшего на станцию Новосибирск и передала медикам. Сейчас транспортные полицейские выясняют все обстоятельства ЧП, — уточнили в ведомстве.

В транспортной полиции напомнили, что переходить железнодорожные пути можно лишь в строго отведенных для этого местах. При этом нужно обращать внимание на запрещающие сигналы светофоров. Так. Запрещено подходить к краю платформы до полной остановки состава.

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