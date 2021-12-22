Дети с необычными именами Тайна и Космос родились в Новосибирске в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении ЗАГСа Новосибирской области назвали самые частые и самые редкие имена 2021 года. Самым распространенными именами стали Артем и София.

Специалисты ЗАГСов не имеют права осуждать родителей за выбранное имя или спорить с ними, однако есть ряд ограничений, чтобы не испортить человеку жизнь. К примеру, нельзя использовать в имени цифры, числительные, символы и знаки, не являющиеся буквами, кроме дефиса, нецензурную лексику, нельзя самостоятельно присвоить ребенку титул.

За 2021 год родились мальчики с редкими именами Амур, Асгард, Ещ Златан, Космос, Маркс, Одиссей, Рамзес, Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир. Среди женских имен выделились Агриппина, Аполлинария, Весна, Евангелия, Лея, Мальвина, Тайна, Эмили-Киана, Биби-Ойша.

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