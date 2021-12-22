Атомные подводные лодки «Новосибирск» и «Князь Олег» вошли в состав Военно-морского флота

Атомные подлодки вошли в состав Военно-морского флота. Фото: Минобороны Российской Федерации
Церемония передачи подлодок «Новосибирск» и «Князь Олег» в состав Военно-морского флота состоялась на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске во вторник, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин произнес торжественную речь по видеосвязи.
— Сегодня на атомных подводных лодках «Князь Олег» и «Новосибирск» поднимаются военно-морские флаги. Новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота. Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», — сообщил президент.
Президент отметил, что эти подлодки не последние в серии «Борей-А», к числу которых относится «Князь Олег», и «Ясень-М» — «Новосибирск». На судостроительном комплексе «Севмаш» построят еще пять стратегических ракетоносцев первого типа и шесть многоцелевых подводных охотников второго типа.
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