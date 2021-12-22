В новосибирской гимназии мальчики и девочки ходят в один туалет. Фото: "Гражданский патруль".

В новосибирской гимназии № 10 девочки и мальчики ходят в один туалет. Об этом рассказал руководитель общественной организации «Гражданский патруль», депутат Ростислав Антонов.

— Из новостей мы, конечно, знаем, что в передовых странах запада это нововведение пусть и не без проблем, но внедряется, однако в нашем случае речь идет о невнимательном отношении руководства гимназии к интересам детей. Считаю, что вопрос этот давно было можно решить, — заявил Ростислав Антонов.

Также, по его словам, в школьных коридорах нет лавочек и кресел. Поэтому на переменах дети сидят на бетонном полу.

Ростислав Антонов добавил, что такое положение дел удивляет, ведь школа считается элитной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.