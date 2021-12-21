Новосибирцы спасли кота, замерзшего до полусмерти в сугробе

Кот был на грани жизни и смерти, но чудом ожил в руках врачей. Фото: предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

Новосибирские ветеринары вернули к жизни кота, который чуть не замерз в сугробе. Подробности этой истории рассказали в ветклинике «Ноев Ковчег».

— Кота нашли лежащим в сугробе случайные прохожие: он не шевелился и казался мертвым. Но люди дали ему шанс и принесли в клинику. Наш врач Мария Ислямова обнаружила у пациента поверхностное, еле уловимое дыхание! Пульс не прощупывался, но редкое сердцебиение еще было. Температура и давление не определялись. Показатель сахара в крови был очень низким. Также присутствовали обезвоживание и истощение крайней степени, — написали администраторы «Ноева Ковчега» в instagram.

Команда ветеринаров занялась реанимацией замерзшего кота. Сначала ему ввели теплый раствор Рингера и глюкозу, а также активно согревали сухим теплом. Уже в первые минуты кот начал оживать, а через 3 часа пришел в сознание и сразу стал есть.

— Кот был очень истощен и, вероятнее всего, от слабости не мог идти — упал там, где упал. Но оказался счастливчиком! Спасители назвали его Антоном и приютили у себя, — сообщили в клинике.

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