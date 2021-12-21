Сибирячки станцевали на пилоне в костюмах охранников из «Игры в кальмара»

Девушки полностью скрыли тело под комбинезонами, но компенсировали это хореографией. Фото: предоставлено Platinum dance studio

В Новосибирске четыре фанатки pole dance показали откровенный танец охранниц из «Игры в кальмара».

— Наша коллега Татьяна постоянно сидит в TikTok, там целый тренд на танцы, но никто не танцевал на пилоне! Мы заказали костюмы и маски, провели три репетиции и стали снимать. Пришлось придумывать более объемную хореографию — движения рук и ног, чтобы компенсировать отсутствие откровенности. Комбинезоны с масками все прячут, даже непонятно — мужчина это или женщина, — рассказала КП-Новосибирск хореограф Platinum dance studio Анастасия Паденкова.

В номере танцевали три ее ученицы — Татьяна Каширина, Оксана Зиновьева и Ольга Куликова. Во время съемок в костюмах было очень жарко: одежда липла, магнитилась, приходилось открывать окна в студии. Но. несмотря на неудобства, все получилось.

Кстати девушки решили снять следующий ролик на пилоне по мотивам сериала - теперь это будет «Карточный домик».

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