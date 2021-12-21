360 пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Новосибирской области

Заболели 385 человек за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил о новом рекорде, на этот раз — по числу выздоровевших. 360 человек за сутки излечились от болезни и были выписаны из госпиталей.

— Всего выздоровевших в Новосибирской области за все время пандемии — 61 313 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Число заболевших опережает эту цифру с небольшим отрывом — 385 человек. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 90 931 человек, в том числе 10 199 детей.

Также умерли 15 человек: четверо мужчин от 73 до 83 лет и одиннадцать женщин от 46 до 85 лет.

В больницах сейчас лежат 3 779 пациентов, в том числе 42 ребенка. В реанимации находятся 327 человек, к ИВЛ подключены 46 пациентов.

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