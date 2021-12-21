Цены на новогодние елки подскочили в два раза в Новосибирске

На дорогие пихты тоже найдётся свой покупатель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске резко выросли цены на новогодние ели. Об этом рассказывают уличные продавцы пихт.

— В прошлом году продавали за тысячу, полторы, даже меньше торговались. Можно было людям на праздник пихту бюджетно взять. Сейчас пришлось цены поднять, потому что покупаем тоже задорого, негде деревья выращивать. Плюс спрос на живые елки упал, не знаю, с чем это связано. Но ближе к Новому Году находятся покупатели даже на такой ценник, — сообщил продавец в разговоре с КП-Новосибирск.

На елочных базарах в центре на сегодняшний день можно найти небольшое новогоднее деревце за 2000 — 2500 рублей. Елочки пораскидистее и побольше обойдутся в 6-7 тысяч. В Заельцовском районе люди берут бюджетные, но достойные варианты за 1500 тысячи рублей.

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