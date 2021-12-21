Установщики живой ели в ТЦ «Эдем» ответили на возмущения новосибирских защитников природы

Установщики живой ели в Эдеме ответили на возмущения новосибирских защитников природы. Фото: соцсети.

Новосибирцы негативно отреагировали на установку живой ели в торговом центре «Эдем» в Академгородке. Руководитель компании «Братья Елкины» Владимир Колесниченко в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск постарался объяснить, почему установка живой ели не навредит природе.

Подрядчик «Братья Елкины» сотрудничает с торговым центром «Эдем» уже шестой год, и руководители крайне удивлены, что именно в этом году на них обрушился такой шквал негодования.

— Видимо, елка больно красивая в этот раз, — предположил Владимир. — Итак, как это происходит: люди сами обращаются к нам, они хотят спилить лишнее дерево. Мы его выкупаем в декабре, рубим, а потом продаем в новогодние праздники. В лесу мы елки не вырубаем, это сложно и затратно. Там по одной ели не растут, вообще почти их нет. Таким образом, ущерб природе наносится нулевой, — объяснил он.

Дерево на участке выросло до 20 метров в высоту, теперь в «Эдеме» стоит 15-метровая праздничная ель. Владимир Колесниченко также отметил, что все новогодние ели в розницу в его компании — это макушки уже срубленных по госзаданию больших деревьев, заготовляемых на брус, дрова, бумагу.

— Из 10 сваленных деревьев для новогодней елки подходит только одна макушка — это трудоемкий процесс, но зато никакого вреда природе он не приносит, — отметил Владимир.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о жалобах новосибирцев на установку живой ели в торговом центре.

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