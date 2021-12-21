Новосибирские полицейские поймали воров, укравших из квартиры драгоценности и норковую шубу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полицейские задержали воров, обокравших квартиру на улице 1905 года. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. В тот день злоумышленники проникли в дом и вынесли оттуда 120 тысяч рублей, золотые украшения и норковую шубу. В полицию заявила хозяйка квартиры.

—Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 44 и 50-летний ранее судимые новосибирцы. В квартиру они проникли, отжав пластиковое окно, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На воров завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». нА время следствия их направили в СИЗО. Сейчас полицейские устанавливают причастность сибиряков к другим аналогичным преступлениям.

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