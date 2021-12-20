В Новосибирской области мужчины попадают в ДТП в 7 раз чаще женщин

В Новосибирской области мужчины-водители почти в 7 раз чаще попадают в ДТП.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирской области мужчины-водители почти в 7 раз чаще попадают в ДТП, чем женщины. Такую статистику представило ГУ МВД по Новосибирской области.
— Согласно данным Госавтоинспекции по Новосибирской области, на 11 месяцев 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 161 ДТП с участием женщин-водителей: в них 20 человек погибло и 208 пострадали, — сообщили в областном МВД в ответ на запрос КП-Новосибирск. — За этот же период в регионе произошло 1165 ДТП с участием водителей-мужчин. В них погибло 170 человек и 1427 человек пострадали.
В Госавтоинспекции также отметили, что всего с января по ноябрь 2021 года в Новосибирской области произошло 217 ДТП со смертельным исходом.
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