70-летний мужчина умер в реабилитационном центре под Новосибирском

Медики не смогли спасти мужчину. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП случилось в реабилитационном центре, что находится в поселке Заимка под Новосибирском. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор учреждения.

- Вечером стало плохо одному из наших подопечных - 70-летнему мужчине. Он прожил у нас год: в центр привезли его две сестры, рассказали, что он - хронический алкоголик, и справиться с ним они уже не могут, - пояснил КП-Новосибирск директор реабилитационного центра. - Все походило на симптомы обычной простуды: температура, кашель. В центре еще несколько человек приболели, поэтому и подумали на ОРВИ.

Но на утро пенсионеру стало еще хуже: он отказывался есть, перестал с кем-то говорить.

- Мы вызвали фельдшера, он посоветовал вызывать «Скорую помощь». Врачи приехали минут через 40: учитывая, что им надо было до нас еще добраться, это быстро. Но спасти человека они не смогли. Согласно результатам патологоанатомической экспертизы, у него была открытая язва, - рассказал КП-Новосибирск директор учреждения.

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