В Новосибирске 31-летний мужчина вместе с двумя подростками ограбил прохожего

В Новосибирске 31-летнего мужчину подозревают в ограблении мужчины вместе с двумя подростками.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске 31-летнего мужчину подозревают в ограблении мужчины вместе с двумя подростками. Против него возбуждено уголовное дело по статье 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершения тяжкого преступления).
— 21 июля 2021 года подозреваемый, пообещав двум 15-летним и 16-летнм подросткам денежное вознаграждение, вовлек их в совершение тяжкого преступления, по статье 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), — сообщили в областном Следственном комитете. — Подростки вместе с мужчиной напали на прохожего в Железнодорожном районе, похитив у него мобильник за 8 тысяч рублей, а также серебряную цепочку за 2 тысячи рублей.
С места преступления сибиряки сбежали, а краденными вещами распорядились по своему усмотрению. Однако полицейским все-таки удалось выйти на эту специфическую банду. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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