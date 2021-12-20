Умер Андрей Малюков — известный новосибирский режиссер. Фото: Наталья бондарчук // Facebook.

В Москве умер Андрей Малюков — известный режиссер. Он родился в 1948 году в Новосибирске. О смерти мужчины в соцсетях сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук в воскресенье, 19 декабря.

— Ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер. В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид, — написала Наталья Бондарчук на своей странице в Facebook.

Известно, что с 1961 года по 1966 Малюков работал актером и режиссером в новосибирском Народном театре-студии «Юность». Затем в Москве он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии. Его дебютным фильмом стала одна из первых советских кинокартин-катастроф — «34-й скорый». Также Андрей Малюков снял сериалы: «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег» и другие.

Редакция КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Малюкова.

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