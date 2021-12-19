В Новосибирске мальчик с редкой болезнью попросил телескоп у Деда Мороза

Мальчик мечтает о телескопе. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Защити Жизнь // Алексей Булатов

15-летний Иван Кожевых с редким синдромом Фишера-Эванса попросил телескоп у Деда Мороза. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Серьезные проблемы со здоровьем у Вани начались в 10 лет. Уровень тромбоцитов в крови очень сильно снизился, по всему телу мальчика начали расходиться синяки. С каждым годом болезнь прогрессировала, а в 2019 году Ивану поставили диагноз — синдром Фишера-Эванса. Это редкое заболевание, в котором, по сути, сочетаются тромбоцитопения и анемия.Состояние Вани осложнилось еще и другими диагнозами, появившимися из-за лишнего веса.

Однако, несмотря на все трудности, Иван остался добрым аврнем, который ходит в школу и любит учиться. Его главная поддержка — это мама, старшая сестра и кот Степан.

— Ване приходится много времени проводить в больницах. Когда вырастет, он хочет стать спасателем МЧС или пожарным. Ваня хочет спасать жизни — так же, как и врачи, которые уже несколько лет стараются спасти его. Также он увлекается астрономией и мечтает о телескопе, чтобы наблюдать за поверхностью луны, — сообщили в благотворительном фонде.

В фонде добавили, что собирают подарки для ребят, которые находятся на поддерживающей терапии, подопечных с паллиативным статусом, а также тех, кто прямо сейчас лежит в больнице. В списке оказались: 3D-ручка, чтобы расширять границы творчества, увлажнитель воздуха и беспроводная колонка в больницу, пара толстовок и спортивный костюм, тапочки для больницы, подарочные сертификаты в детские магазины. В благотворительном фонде просят всех желающих помочь связаться с ними по номеру 8-968-222-55-23.

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