Столики термометров опустятся до -20. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирск вернутся морозы до -18 градусов. Об этом сообщает сайт «Gismeteo».

— Самая холодная ночь будет во вторник 28 декабря. Столбики термометров опустятся до -18 градусов. Все дни будет идти снег, а ветер будет дуть со скоростью до 4 метров в секунду, — говорят метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» морозы ударят уже в понедельник 27 декабря. Днем температура воздуха будет колебаться от -15 до -16 градусов, а к ночи столбики термометров опустятся до -20. Ветер подует северо-западный со скоростью до 1 метра в секунду.

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