Подростки находятся под подписке о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске двое подростков угнали машину и сдали ее в металлолом. Инцидент произошел еще в сентябре этого года на улице Зорге в Кировском районе.

— Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 17 и 16 летних жителей Кировского района. Как выяснили полицейские, подозреваемые похитили автомобиль и сдали его в пункт приема металла, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Парням выбрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

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