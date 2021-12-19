Авария произошла на трассе. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

На трассе в Новосибирской области водитель «Lexus» пострадал в ДТП с тягачом. Авария произошла вечером 18 декабря.

— По предварительной информации, грузовой автомобиль врезался в иномарку на трассе Р-256 на 42-м километре. Тягач Scania двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и в пути следования совершил столкновение с кроссовером Lexus, который двигался во встречном направлении, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате пострадал водитель иномарки.

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