На новосибирской ярмарке бесплатно раздали бродячих животных. Фото: "Сибкрай".

В субботу, 18 декабря, в Новосибирске прошла ярмарка «День хвоста». На ней раздавали бездомных животных. Отдавали их в надежные руки бесплатно. А еще на ярмарке свои работы представили рукодельницы. Полученную выручку направят в фонд помощи животным.

Как пишет «Сибкрай», на ярмарке, которая прошла в ТЦ «Континент» сегодня представили 30 кошек и четыре собаки, подобранных на улице. Все животные социализированы и стерилизованы. На ярмарку приходили и те, кто раньше брал бродяжек домой. Они принесли животным корма и другие необходимые вещи.

В этот раз на ярмарке искали хозяев и для породистых животных — трем кошкам. Двум красавицам повезло — их забрали.

А еще участниками ярмарки стали щенки. Малыши очень заинтересовали посетителей. Но вот хозяев для милых малышей, к сожалению, найти не удалось.

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