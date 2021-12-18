Новосибирцев начали штрафовать за шарфы вместо масок

В Новосибирске на станции метро прошел масочный рейд. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области продолжают проверять соблюдение масочного режима. Так, очередной рейд прошел 17 декабря на станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Как сообщил замначальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий, большинство новосибирцев соблюдают масочный режим. Однако в ходе вчерашнего рейда задержали одного нарушителя. Масочный диссидент принципиально отказывался маску в метро. Сибиряк при этом активно отстаивал свою позицию, которая разнится с законом.

Андрей Бенимецкий добавил, что некоторые граждане считают, что если у них есть QR-код, они могут не использовать маски. Однако такое мнение, по его словам, ошибочно.

Бенимецкий сообщил, что некоторые пассажиры метро пытаются заменить маски шарфами или длинными шапками. По закону, одежда не служит элементом индивидуальной защиты. В связи с чем использовать ее вместо маски нельзя.

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