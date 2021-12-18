В Новосибирске расследуют уголовное дело после того, как врачи забыли в роженице марлю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роды 28-летней жительницы Новосибирска едва не обернулись трагедией. Женщина рожала в роддоме № 6 Кировского района города. После родов сибирячка чуть не погибла — у нее началось сильное воспаление. Женщина и ее родственники уверены, трагедия могла произойти по вине врачей. Сейчас в деле разбираются следователи. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном Следственном комитете

Роды сибирячки были тяжелыми — крупный плод и множественные разрывы. Чтобы остановить маточное кровотечение, ей установили во влагалище марлевый тампон. Женщина об этом не знала. Как пишут СМИ, еще в роддоме у нее начались сильные боли, но врачи объясняли их тяжелым родоразрешением. После выписки роженица обратилась к другому гинекологу, который извлек из нее тампонаду. Из-за того, что инородное тело длительное время пробыло в теле, у женщины начался мощный воспалительный процесс, который чудом не привел к ее гибели.

— По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело, — уточнили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что по требованиям части 1 статьи 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению.

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