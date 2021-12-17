Новосибирцев возмутила огромная живая ель в торговом центре

Огромное дерево в ТЦ сфотографировали посетители. Фото: соцсети

В торговом центре «Эдем» в новосибирском Академгородке собираются установить огромную живую ель. Дерево привели в ТЦ накануне, его сфотографировали посетители и выложили в сеть.

— Приехала елка в Эдем, — так подписал снимки их автор в группе Академгородка в Фейсбуке.

В комментариях под снимками новосибирцы, тем не менее, разделились на два лагеря. Некоторые посчитали такой жест лишним причинением вреда природе, но нашлись и те, кто встал на защиту ТЦ:

— Ужас, такое дерево загубили!

— Дерево, жаль, конечно. Но что-то в строймагазинах та же ель без коры и веток никого не смущает.

— Зачем? Только не говорите про «праздничное настроение». Можно красиво ТЦ без этого варварства украсить.

— Не понимаю людей, которые так убиваются из-за одной елки, которая не причинит вреда экологии. А вот из-за искусственной, которая из горы пластика, вреда было бы куда больше, — пишут люди.

Сейчас елку в торговом центре уже установили. Фото: соцсети

На момент публикации заметки дозвониться в сам торговый центр не удалось. О том, что у них вскоре будет установлена огромная живая ель, они рассказали на своей страничке в инстаграме.

— А сегодня прилетал вертолет и привез подарочек, — сообщатся в тексте истории, опубликованной аккаунтом ТРЦ.

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