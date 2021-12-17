В Новосибирской области на детские утренники будут пускать только вакцинированных родителей

Родителей пустят на утренник только при условии вакцинации от ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области утвердили новые правила проведения детских новогодних мероприятий. Роспотребнадзор выдвинул ряд рекомендаций в связи с эпидситуацией в регионе.

— Для детей рекомендуется обеспечить групповую изоляцию в помещениях, закрепленных за группой или классом, чтобы минимизировать контактов, — сообщили в пресс-службе правительства региона. — Нужно будет также обеспечить организацию влажной уборки с применением дезинфицирующих средств после каждого проведенного мероприятия.

Утренники также рекомендуют проводить без игровой программы. Однако если на праздник все-таки предполагается позвать аниматора, ему будет необходимо быть вакцинированным от коронавируса или иметь справку о перенесенном за последние полгода ковиде.

— Родители смогут присутствовать на утреннике при соблюдении санитарных норм: прохождении входного фильтра, соблюдение масочного режима, а также наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания за последние 6 месяцев, — сообщили в правительстве.

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