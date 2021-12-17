В новосибирском наземном транспорте начали принимать карты «Тройка». Фото: Андрей АБРАМОВ

В наземном транспорте Новосибирска заработала московская карта «Тройка». Теперь ей можно оплачивать проезд — у водителя для этого есть терминал. Это пилотный проект, поэтому использовать такую карту можно пока только на 15 автобусах, следующих по маршруту № 227 — до ТЦ «Мега». В перспективе «Тройку» введут и на других маршрутах города.

— Мы уже передали региону 450 «Троек»: среди них как карты, так и брелоки, браслеты и жетоны, а до Нового года у Новосибирска будет еще 3000 карт с уникальным дизайном, — говорится в сообщении Телеграм-канала Дептранспорта Москвы.

По данным Департамента транспорта, с помощью «Тройки» новосибирцам будет удобнее оплачивать проезд. Кроме того, у горожан появится возможность пополнения баланса карты в удаленном режиме.

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