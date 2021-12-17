Новосибирские полицейские обследовали станции метро после сообщения о минировании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские получили информацию от коллег из Москвы о том, что на сайт УФСБ РФ поступило письмо с угрозами. В нем говорилось о минировании красной ветки метро. Об инциденте, который случился 15 декабря, КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В письме было требование освобождения Чеченской республики Ичкерия от российских оккупантов и признание независимости Чеченской республики Ичкерия, — уточнил КП-Новосибирск источник.

После получения информации полицейские вместе с кинологами и служебно-розыскными собаками обследовали 8 станций метро. В операции были задействованы 37 сотрудников полиции. В ходе проверки угроза взрыва не подтвердилась.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Ведется расследование.

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