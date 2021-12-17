Предположительно мужчина бил ее палкой. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске живодер избил собаку. Инцидент произошел в Советском районе. Этот кошмар удалось заснять очевидцам: они выложили ролик в социальные сети.

— В гаражах мужчина избивал несчастную собаку. Он издевался над ней пока она не замолчала. Я знаю, из какой она стаи. Они постоянно бегают по всему больничному комплексу, — написал очевидец в группе «ОбьГэс» в социальных сетях.

На кадрах видно, как живодер тыкает в животное палкой. А еще на душераздирающем видео слышны жалобный писк и вой пса. Изверг прекратил издевательства только после того, как собака замолкла.

В комментариях новосибирцев возмутило увиденное:

— Какой ужас. Как земля таких носит, - написали сибиряки.

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