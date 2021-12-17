Предположительно мужчина бил ее палкой. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске живодер избил собаку. Инцидент произошел в Советском районе. Этот кошмар удалось заснять очевидцам: они выложили ролик в социальные сети.
— В гаражах мужчина избивал несчастную собаку. Он издевался над ней пока она не замолчала. Я знаю, из какой она стаи. Они постоянно бегают по всему больничному комплексу, — написал очевидец в группе «ОбьГэс» в социальных сетях.
На кадрах видно, как живодер тыкает в животное палкой. А еще на душераздирающем видео слышны жалобный писк и вой пса. Изверг прекратил издевательства только после того, как собака замолкла.
В комментариях новосибирцев возмутило увиденное:
— Какой ужас. Как земля таких носит, - написали сибиряки.
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