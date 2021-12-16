Посетителей и сотрудников ТЦ вывели на улицу. Фото: Кадр из видео

Вечером в четверг, 16 декабря, в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Аура». О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В центре в ТРЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что у входа в здание находится, как минимум, около сотни человек.

Инцидент прокомментировали в областном МЧС. Как пояснили в ведомстве, в торговом центре просто произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

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