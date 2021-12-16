Еще 12 человек умерли и 393 заболели коронавирусом в Новосибирске за сутки

Ситуация с коронавирусом не улучшается в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 12 человек за сутки. Всего в области число умерших с начала пандемии — 4 028.

— Умерли двое мужчин 65 и 78 лет и десять женщин от 63 до 89 лет, — сообщили в областном оперштабе.

За последние сутки выписались из больниц 279 пациентов — рекордное число выздоровевших по данным за несколько недель. Всего же полностью оправились от болезни больше 60 тысяч новосибирцев.

За сутки вирус подхватили еще 393 человека. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 89 011 человек, в том числе 9 842 ребенка.

В больницах сейчас лежат 3 793 пациента, в том числе 48 детей. В реанимации находятся 34й человек, к ИВЛ подключены 58 пациентов.

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