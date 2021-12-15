Мэрия назвала Советский район лучшим по уборке снега в Новосибирске

Власти Новосибирска рассказали, в каком из районов снег убирают лучше всего. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Новосибирска рассказали, в каком из районов снег убирают лучше всего. По словам начальника управления благоустройства мэрии Юрия Сердюка, лучше всего дела в этом плане обстоят на улицах Советского района.

— Не покривлю душой, если скажу, что в Советском районе гораздо лучше состояние дел с уборкой снега. Существующее там ДЭУ было передано из одного главного распределителя бюджетных средств другому и теперь решения о приоритетах уборки принимает не начальник управления автодорог, расположенного на Фрунзе. А напрямую те люди, которые реально видят обстановку на дорогах, — пояснил Юрий Сердюк.

По словам начальника управления, пока что проводить подобное переподчинение в других районах города не планируется. Однако пример Советского района стал для многих показательным.

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