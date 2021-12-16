Ученые открыли новый вид ихтиозавра на Новосибирских островах

Новосибирские геологи обнаружили кости ихтиозавров, оказалось - это новый вид Auroroborealia incognita. Реконструкция Андрея Атучина, предоставлена Дмитрием Григорьевым

Российские ученые описали эволюцию ихтиозавров в районе Новосибирских островов для мировой науки. Статью с результатами исследования опубликовали в Оксфордском университете, а также она попала в «Википедию».

— На Котельном острове (Новосибирские островова) в верхнетриасовых отложениях (208-237 млн л н) были найдены остатки шести различных ихтиозавров. С помощью компьютерной томографии горной породы с заключенными в нее костными остатками были получены 3д модели фрагмента черепа, на основании которого был описан новый вид ихтиозавра Auroroborealia incognita, названный в честь северного сияния — сообщил один из авторов исследования палеонтолог СпбГУ Дмитрий Григорьев.

Это были некрупные ихтиозавры размером в 1-1,5 метра, которые питались рыбой и мелкими кальмарами. Кроме того, были описаны остатки крупных ихтиозавров шастазаврид (самые крупные из Канады могли достигать 20 метров) и маленьких эуихтиозавров.

Остатки ихтиозавров были найдены в ходе экспедиции новосибирских геологов из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, затем к исследованию присоединились ученые Института геологии РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, а также из Польши.

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