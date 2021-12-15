381 человек заразился и 14 умерли от коронавируса в Новосибирской области

Тем временем выздоровели 258 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 14 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии — 4 016 человек.

— В числе умерших — трое мужчин от 57 до 86 лет и восемь женщин от 62 до 81 года, — сообщили в областном оперштабе.

За последние сутки выписались из больниц 258 пациентов — за последний месяц это рекордное число выздоровевших. Всего же полностью оправились от болезни 59 819 пациентов.

За сутки вирус подхватили еще 381 человек. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 88 618 человек, в том числе 9 776 детей.

В больницах сейчас лежат 3 886 пациентов, в том числе 48 детей. В реанимации находятся 340 человека, к ИВЛ подключены 54 пациента.

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