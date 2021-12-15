Новосибирцы спасают самку ястреба, подстреленную во время полета. Фото: ЦРДЖ // "Вконтакте".

Центр реабилитации диких животных в Новосибирске обратился к неравнодушным людям с просьбой помочь в спасении самки ястреба-тетеревятника. Она пострадала от человеческой жестокости. Об этом сотрудники центра написали в соцсетях.

— Хельга — взрослая самка ястреба-тетеревятника. И рассекать бы ей морозные небеса, да поддерживать биологическое равновесие матушки-природы, помогая нам, жителям городов, своим санитарным навыком… Но, как минимум, не ближайшие полгода-год.

Величавую воительницу подстрелили, да притом во время полета. Одна дробь прошла насквозь, задев лишь мягкие ткани левого крыла, вторая же пробила и сломала голень левой лапы. При ударе о землю птица получила перелом и правого крыла, закрытую черепно-мозговую травму и сильно ушиблась в целом, — рассказали в Центре реабилитации диких животных.

Специалисты подчеркнули, что ястреба-тетеревятники очень выносливые и жизнелюбивые. Хельга, которую подстрелили живодеры, еле живая вышла к людям. Те оказались неравнодушными и оперативно отвезли ее в центр. Там ее обследовали и прооперировали.

Сейчас самка ястреба нуждается в обследовании и восстановительном лечении. Расходы на операцию составили примерно 10 тысяч рублей. В Центре просят тех, кто хочет помочь в лечении птицы, позвонить по номеру — +7 (913) 375-21-11.

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