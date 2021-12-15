Губернатор Новосибирской области раскрыл секрет своей работоспособности

Андрей Травников раскрыл секрет своей работоспособности. Фото: кадр из видео с пресс-конференции

В среду, 15 декабря, на итоговой пресс-конференции с губернатором Новосибирской области главу региона спросили о том, как он сохраняет работоспособность в напряженных условиях.

— Мне периодически задают вопрос, как я сохраняю работоспособность и держу себя в форме, и на самом деле у меня есть осознанный ответ. Нужно просто постоянно держать себя в напряжении. Нельзя расслабляться, это как с организмом: если немножко расслабился, потек, то на тебя тут же начинают нападать всякие болячки. Расслабляться нельзя, и тогда будет хватать сил на решение таких неожиданных задач, как пандемия, — ответил Андрей Травников.

Также губернатор рассказал, что какое-то количество дней на новогодних праздниках он проведет с семьей, но большую часть времени, как обычно, посвятит работе. У него уже запланировано много рабочих совещаний и заявок на встречи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что губернатор ревакцинировался «Спутником».

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