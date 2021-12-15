В новосибирской клинике после операции на сердце умер 29-летний парень. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В клинике Мешалкина в Новосибирске умер 29-летний пациент. В медучреждение ему делали плановую операцию на сердце. После чего, по словам родных парня, он заразился там ковидом и скончался. Об этом близкие молодого сибиряка рассказали в соцсетях.

Родные уверяют, до госпитализации новосибирец сдавал ПЦР-тест — он был отрицательным. А уже в клинике он якобы был в контакте с больным ковидом. Родные уверены, именно это и привело к трагическим последствиям.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе клиники Мешалкина. Там заявили, что в больнице полностью соблюдают комплекс противоэпидемиологических мер, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

— При госпитализации в Центр все пациенты сдают мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции. До момента получения результатов анализа они изолированы от остальных пациентов в обсервационных палатах. Потоки пациентов, поступающих на госпитализацию и консультативный прием разделены, — уточнили в клинике.

В медучреждении добавили, что персонал организации привит от ковида на 90%.

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