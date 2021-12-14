В Новосибирской области мама случайно ударила дочь в глаз телефоном

В одном из поселков Новосибирской области 11-летняя девочка попала в больницу с ушибом глаза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из поселков Новосибирской области 11-летняя девочка попала в больницу с ушибом глаза. Как выяснилось позже, травму школьница получила при нелепой случайности.

— Девочку доставили в больницу днем в воскресенье, 12 декабря. У нее был ушиб века и около глазничной области, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Выяснилось, что школьницу дома случайно ударила телефоном мама.

Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

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