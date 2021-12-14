В Новосибирской области директора Центра соцзащиты обворовали на 700 тысяч рублей

В городе Обь у директора Центра соцзащиты из кабинета украли крупную сумму. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В городе Обь у директора Центра соцзащиты из кабинета украли крупную сумму. Как выяснили правоохранители, грабитель проник в помещение центра, разбив окно.

— Мужчина похитил из кабинета женщины 746 241 рубль, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Во время кражи в здании сработали датчики движения, но грабителю удалось сбежать до приезда полиции. Однако позже 39-летнего мужчину все-таки удалось задержать, похищенные деньги были изъяты при обыске его квартиры в Новосибирске. Сейчас по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением». Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

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