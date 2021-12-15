Погода в Новосибирске на 15 декабря 2021 года: потепление до -12

Погода станет мягче после морозов за -25. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске на 15 декабря 2021: в город придет временное потепление после 25-градусных морозов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -26…-28 градусов, а днем повысится до -12…-14. Будет облачно с прояснениями, к утру начнутся снегопады, на дорогах гололедица. Ветер южный со скоростью до 11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают холода до -31 градуса ночью, которые к полудню повысятся до -5…-10. Днем небольшой, по западу региона — местами умеренный снег, в отдельных районах метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица.

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